Çorum'da Peş Peşe Deprem! Kandilli Rasathanesi Depremin Şiddetini Açıkladı

Çorum'da ard arda deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde gelen paylaşımla Çorum'un Oğuzlar bölgesinde deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı deprem açıklamasında ilk olarak saat 12:49'da yerin 1 km altında gerçekleşen depremden 11 dakika sonra bir deprem daha meydana geldiği duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi kayıt altına alınan depreme dair detayları paylaştı. Yapılan paylaşımla ikinci depremin yerin 4.8 km altında gerçekleştiği ve şiddetinin 3,5 olduğu belirtildi.