Çorum'da polis kovalamacası: Alkollü sürücü yakalandı, 70 bin 301 TL ceza

Çorum'da polis kovalamacası: Alkollü sürücü yakalandı

70 bin 301 TL idari para cezası uygulandı

Olay, Eskiekin yolu üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.K.B. idaresindeki 19 EK 679 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Sürücünün zaman zaman aracı polis ekiplerinin üzerine doğru sürerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilirken, ekiplerin takibi sonucu zanlı Ekin Caddesi'nde yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, M.K.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve yapılan alkol testinde 2.73 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İşlemler sonucunda şahsa trafik ve idari mevzuat uyarınca toplam 70 bin 301 TL idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

ÇORUM’DA POLİSİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ, KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. ALKOLLÜ OLDUĞU VE SÜRÜCÜ BELGESİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHSA 70 BİN 301 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.