Çorum'da polis kovalamacası: Alkollü sürücü yakalandı, 70 bin 301 TL ceza

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan M.K.B. kovalamaca sonucu Ekin Caddesi'nde yakalandı; 2.73 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu için 70 bin 301 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 23:34
Çorum'da polis kovalamacası: Alkollü sürücü yakalandı, 70 bin 301 TL ceza

Çorum'da polis kovalamacası: Alkollü sürücü yakalandı

70 bin 301 TL idari para cezası uygulandı

Olay, Eskiekin yolu üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan M.K.B. idaresindeki 19 EK 679 plakalı otomobil kaçmaya başladı.

Sürücünün zaman zaman aracı polis ekiplerinin üzerine doğru sürerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtilirken, ekiplerin takibi sonucu zanlı Ekin Caddesi'nde yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, M.K.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve yapılan alkol testinde 2.73 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İşlemler sonucunda şahsa trafik ve idari mevzuat uyarınca toplam 70 bin 301 TL idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

