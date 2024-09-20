Çorum'da Restoranda Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Çorum'da Silahlı Kavga Olayı

Çorum'un İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir otelin restoranında gerçekleşen olayda, Mehmet Ç.Y. (29) ve Ümit K. (24) arasında bir tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın Detayları

Yaşanan kargaşa sırasında Mehmet Ç.Y. başından silahla vurulurken, Ümit K. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini yaptı.

Yaralıların Durumu ve Şüpheli Arayışı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için emniyet birimleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Çorum’da bir kişi silahla vurularak yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum’da bir kişi silahla vurularak yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum’da bir kişi silahla vurularak yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.