Çorum'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerini Olumsuz Etkiledi

Çorum'da Tarım İşçileri Zor Durumda

Çorum ilinde etkili olan sağanak yağış, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadırların su altında kalmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren yağışlar, özellikle Üyük, Kadıkırı, Çeşmeören ve Bozboğa köylerinde çalışan 37 aile ve 290 tarım işçisini olumsuz etkiledi.

Olayın Gelişimi

Yağış nedeniyle 18 çadır zarar gördü. Jandarma ekipleri durumu fark ederek, hemen olay yerine intikal etti ve işçilerin tahliyesi için gereken çalışmalara başladı.

Koordineli Yardım Çalışmaları

Jandarma, AFAD ve Kızılay ile birlikte kurulan koordinasyon sayesinde, etkilenen işçilere battaniye, yemekte ve sera naylonu temin edileceği bilgisi verildi. Hızla yürütülen yardım çalışmaları, işçilerin zor durumda kalmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.