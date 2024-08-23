Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çorum'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerini Olumsuz Etkiledi

Çorum'daki sağanak yağış tarım işçileri için zorlu anlar yaşattı. Çadırlar sular altında kalırken, yardımlar hızla ulaştırılıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:07
Çorum'da Sağanak Yağış Tarım İşçilerini Olumsuz Etkiledi

Çorum'da Tarım İşçileri Zor Durumda

Çorum ilinde etkili olan sağanak yağış, mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadırların su altında kalmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gösteren yağışlar, özellikle Üyük, Kadıkırı, Çeşmeören ve Bozboğa köylerinde çalışan 37 aile ve 290 tarım işçisini olumsuz etkiledi.

Olayın Gelişimi

Yağış nedeniyle 18 çadır zarar gördü. Jandarma ekipleri durumu fark ederek, hemen olay yerine intikal etti ve işçilerin tahliyesi için gereken çalışmalara başladı.

Koordineli Yardım Çalışmaları

Jandarma, AFAD ve Kızılay ile birlikte kurulan koordinasyon sayesinde, etkilenen işçilere battaniye, yemekte ve sera naylonu temin edileceği bilgisi verildi. Hızla yürütülen yardım çalışmaları, işçilerin zor durumda kalmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18...

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18...

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18...

Çorum’da etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. 18 çadırın zarar gördüğü alanda işçileri tahliye ve onarım çalışması başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!