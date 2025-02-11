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Çorum'da Sahte Evrakla Arazi Satışı Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı

Çorum'da sahte belgelerle 4 arsayı satmaya çalışan 4 kişi tutuklandı. Olayın detayları ve şüphelilerin kimliği haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:52
Çorum'da Sahte Evrakla Arazi Satışı Girişimi: 4 Kişi Tutuklandı

Çorum'da Sahte Evrakla Arazi Satışı Girişimi

Çorum'da, sahte belgelerle üzerlerine geçirdikleri 4 arsadan 2'sini satmaya çalışan 3 şüpheli ile noter katibi tutuklandı. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Müslüm K, Selma D ve Ali Y, gayrimenkul satışı için Çorum Tapu Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu.

Şüphelilerin Davranışları Şüphe Uyandırdı

Tapu Müdürlüğü'ndeki işlemler sırasında alıcılar, satıcıların davranışlarından şüphelenerek kurum personelini uyardı. Bu durum üzerine, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Sahte Belgelerle Yapılan Dolandırıcılık

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin satışa çıkardıkları gayrimenkulleri 20 yıl önce vefat eden Çorum'un Alaca ilçesine kayıtlı Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenledikleri sahte belgelerle kısa süre önce Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğü'nde üzerlerine aldığı belirlendi. Gayrimenkullerin devri, Yılmaz'ın 4 varisi adına sahte kimliklerle İzmir Torbalı 6. Noterliği'nde düzenlenen vekaletname ile gerçekleştirilmişti.

Ailenin Haberi Olmadan Yapılan Satışlar

Olayla ilgili olarak ailenin polisle irtibata geçmesi sonucu, satış işlemi hakkında hiçbir bilgileri olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine, gözaltına alınan Müslüm K, Selma D ve Ali Y, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, İzmir Torbalı 6. Noterliği'nde noter katibi olan Sibel K hakkında da şüphelilere yardımcı olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Sibel K, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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