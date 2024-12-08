Çorum'da Seyir Halindeki Araca Tüfekli Saldırı: Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Çorum'da Seyir Halindeki Araca Tüfekli Saldırı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi'nde bir seyir halindeki araca yönelik tüfekli saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detaylarına göre, 15 yaşındaki H.G., husumetli olduğu E.G. (20) ile konuşmak için onu caddede buluşmaya çağırdı.

H.G, kardeşi Y.G. (11) ile birlikte E.G'nin gelmesini beklemeye başladı. E.G., yanında D.K. (20) ile birlikte 19 ADY 228 plakalı otomobiliyle olay yerine geldiği sırada H.G, pusu kurarak otomatik tüfekle ateş etti.

Yapılan saldırıda, H.G. üç el ateş açtı, ancak olayda yaralanan olmadı; otomobilde ise hasar oluştu. Olayı gören çevre sakinleri, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde yaşanan anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kardeşin pusu kurarak araca ateş açtıkları ve ardından olay yerinden kaçtıkları anlar net bir şekilde görülüyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, olayın şüphelisi olan iki kardeşi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Çorum'da seyir halindeki otomobile tüfekle ateş açıldı. Şüphelinin 3 el ateş ettiği olayda, yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum'da seyir halindeki otomobile tüfekle ateş açıldı. Şüphelinin 3 el ateş ettiği olayda, yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.