Çorum'da Sigara İzmariti Attı, 3 Kişiye 450 Lira Ceza

Çorum'da yere sigara izmariti atan 3 kişiye 450'şer lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:28
Çorum'da Sigara İzmariti Attı, 3 Kişiye 450 Lira Ceza

Çorum'da Sigara İzmariti Cezaları Uygulanıyor

Çorum'da, yere sigara izmariti atan 3 vatandaş, toplamda 450'şer lira idari para cezası ile cezalandırıldı. Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temiz bir çevre için hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında denetimler gerçekleştirilmekte.

Ortak Denetimler ve İleri Teknoloji Kullanımı

Çorum'un temizlikte Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olması hedefleniyor. Bu doğrultuda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak denetimler yapmak üzere bir araya geldi. Denetimlerde yaka kameraları, dronlar ve şehir izleme kameraları gibi teknolojik araçlar kullanıldı.

Uygulamanın Detayları

Açıklamada, denetimler sırasında yere sigara izmariti attığı belirlenen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandığı belirtildi. Ayrıca, açık alanda sigara içen vatandaşlar, temizliğe özen göstermeleri konusunda uyarılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Denetimler sürecek ve kamusal alanlarda sigara izmariti atanlar tespit edildiğinde tekrar 450 lira idari para cezası uygulanacağı vurgulandı. Çevreyi temiz tutmanın, her bireyin toplumsal sorumluluğu olduğu ifade edilerek, vatandaşların bu konuda daha hassas olmaları gerektiği belirtildi.

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