DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.148.745,16 0,49%

Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir köy muhtarının hayatını kaybettiği silahlı kavga, büyük bir üzüntü yarattı. Olay yerinde detaylar...

Yayın Tarihi: 13.10.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 16:04
Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Kavga: Bir Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde, Bolatcık köyünde meydana gelen silahlı çatışmada, köy muhtarı Gazi Güler yaşamını yitirirken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Gazi Güler ile kardeşi Orhan Güler arasında, Secaattin D. ile bir arazinin durumu üzerine bir tartışma başladı. Tartışma, kısa süre içinde büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Secaattin D. olay esnasında bir tabanca ile muhtar Güler'e ve kardeşine ateş etti. Olay anında Gazi Güler, çarpıcı bir şekilde olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Kardeşi Orhan Güler, yaşananların ardından yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, hastanın durumu kritik olduğu için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Gözaltı ve İncelemeler

Olay sonrası, jandarma ekipleri hemen harekete geçerek Secaattin D.'yi gözaltına aldı. Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Alaca Kaymakam Vekili Mutlu Koksal, olay yerinde incelemelerde bulunarak bölgedeki güvenlik güçlerinden bilgi aldılar.

Bu trajik olay, köyde büyük bir üzüntüye sebep oldu ve yerel halk arasında endişeleri artırdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, kardeşi ağır...

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı
2
TİKA Azerbaycan'da Postoperatif Bakım Eğitimi Düzenledi
3
Filistin, İspanya'nın Silah Satışını Durdurma Çağrısını Destekliyor
4
Gaziantep'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Antalya'da Pikap ve Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
6
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile Filistin Konusunu Görüştü
7
FETÖ Lideri Fetullah Gülen Yeni Evinden Uzaklaştırıldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi