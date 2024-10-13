Çorum'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Kavga: Bir Köy Muhtarı Hayatını Kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde, Bolatcık köyünde meydana gelen silahlı çatışmada, köy muhtarı Gazi Güler yaşamını yitirirken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Gazi Güler ile kardeşi Orhan Güler arasında, Secaattin D. ile bir arazinin durumu üzerine bir tartışma başladı. Tartışma, kısa süre içinde büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Secaattin D. olay esnasında bir tabanca ile muhtar Güler'e ve kardeşine ateş etti. Olay anında Gazi Güler, çarpıcı bir şekilde olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Kardeşi Orhan Güler, yaşananların ardından yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, hastanın durumu kritik olduğu için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Gözaltı ve İncelemeler

Olay sonrası, jandarma ekipleri hemen harekete geçerek Secaattin D.'yi gözaltına aldı. Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Alaca Kaymakam Vekili Mutlu Koksal, olay yerinde incelemelerde bulunarak bölgedeki güvenlik güçlerinden bilgi aldılar.

Bu trajik olay, köyde büyük bir üzüntüye sebep oldu ve yerel halk arasında endişeleri artırdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, kardeşi ağır yaralandı.