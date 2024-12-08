Çorum'da Silahlı Kavga: Şans Eseri Yoldan Geçen Vatandaş Yaralandı

Çorum'da, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak'ta meydana gelen silahlı kavga, bir vatandaşı da vurdu. İki kişi arasında husumet nedeniyle başlayan tartışmada, Kaan B. ile Nihat Y. arasında gerginlik yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Y., Kaan B.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, Kaan B.'nin ayağının yanı sıra yanından geçmekte olan Yaşar Ö. isimli vatandaşın koluna saçma isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaan B., durdurduğu bir motosikletle hastaneye giderek tedavi edilirken, Yaşar Ö. ambulansla taşındı.

Olay yerinde yapılan incelemede, suç aleti pompalı tüfeğin odunların altında gizlenmiş halde bulundu. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen vatandaşla birlikte 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Çorum'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen vatandaşla birlikte 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.