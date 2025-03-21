Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla yaralama olayı sonrası 2 zanlı yakalandı ve evlerinde silah ve uyuşturucu bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:56
Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

Çorum'un Sungurlu İlçesinde Silahlı Yaralama Olayı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, 29 Eylül 2024 tarihinde yaşanan olayla ilgili olarak detayları paylaştı.

Zanlılar ve Ele Geçirilenler

Polis ekipleri, ilçe merkezinde silahlı saldırıda bulunan K.G. ve H.A. adlı şüphelileri hızlı bir şekilde yakalamayı başardı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar neticesinde 1 tüfek, 9 uyuşturucu hap, 3,5 gram uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Çorum'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Gözaltında

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