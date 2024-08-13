Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'un Bayat İlçesinde Silahlı Saldırı Olayı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde meydana gelen silahlı saldırıda, 69 yaşındaki Cemal K. yaralandı.

Olayın Gelişimi

Bölgedeki bilgilere göre, Cemal K. eşiyle birlikte traktörle araziden dönerken silahlı saldırıya maruz kaldı. Olayın ardından derhal 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Cemal K., yapılan ilk müdahalenin ardından Bayat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından ise daha ileri tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Saldırgan Aranıyor

Yaşanan olayla ilgili olarak jandarma, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili detayların adli makamlarca araştırıldığı bildirildi.