Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı Olayı

Çorum'un Alaca ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Faruk Y. yaralandı. Olay, Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'taki evinde meydana geldi.

Olay Anı ve Yaralanma Durumu

Alınan bilgilere göre, Faruk Y. evinde oturduğu sırada kapısı çaldı. Kapıyı açtığında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Faruk Y, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

Yardım ve Soruşturma Süreci

Olayı gören vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Faruk Y.'yi ilk müdahale için Alaca Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis Araştırma Başlattı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kapı önünde 7 boş tabanca mermisi kovanına ulaştı. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için geniş bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.