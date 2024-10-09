DOLAR
34,21 -0,08%
EURO
37,53 -0,44%
ALTIN
2.869,34 0%
BITCOIN
2.069.522,1 -0,1%

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Faruk Y. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 23:35
Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı Olayı

Çorum'un Alaca ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan 28 yaşındaki Faruk Y. yaralandı. Olay, Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'taki evinde meydana geldi.

Olay Anı ve Yaralanma Durumu

Alınan bilgilere göre, Faruk Y. evinde oturduğu sırada kapısı çaldı. Kapıyı açtığında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Faruk Y, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

Yardım ve Soruşturma Süreci

Olayı gören vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Faruk Y.'yi ilk müdahale için Alaca Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis Araştırma Başlattı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kapı önünde 7 boş tabanca mermisi kovanına ulaştı. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için geniş bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde...

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde...

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde...

Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 10 Ekim 2024
2
Eylem Tok'un Tutukluluğu Devam Ediyor: 3. Duruşma Sonrası Gelişmeler
3
Ayvalık Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık Hakkında Hapis Kararı
5
İslami Kuruluşlardan Gazze İçin Seferberlik Çağrısı
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Cami ve Filistinlilere Yönelik Saldırıları
7
Fas'ta Öğrencilerden Filistin'e Destek Gösterisi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak