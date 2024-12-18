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Çorum'da Silahlı Saldırı ve Baltalı İntikam Olayı: Üç Kişi Gözaltında

Çorum'da bir evin kurşunlanması ve otomobile saldırı sonrası üç kişi gözaltına alındı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:18
Çorum'da Silahlı Saldırı ve Baltalı İntikam Olayı: Üç Kişi Gözaltında

Çorum'da Silahlı Saldırı ve Baltalı İntikam Olayı

Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana gelen olay, bölgedeki sakinleri tedirgin etti. Bir kişinin evine silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırı yapılması sonrası üç kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, C.B'ye ait olan evin bulunduğu yerde, tabancayla ateş açıldı. Olayın ardından evini kurşunlanan C.B, saldırıyı gerçekleştirdiğini düşündüğü A.G'nin Gülabibey Mahallesi'nde park halinde bulunan aracına baltayla zarar verdi.

Polis, olay sonrası her iki adrese hızla müdahale etti. Yapılan incelemelerde, C.B'nin birlikte yaşadığı F.S.'ye ait evin önünde park etmeli durumda olan 19 AFA 792 plakalı otomobilde, olayda kullanılan balta ile birlikte otomatik tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Olayın ardından C.B, F.S. ve A.G gözaltına alınarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırılmasıyla ilgili 3...

Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, olayda kullanılan balta ile otomatik tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırılmasıyla ilgili 3...

Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, olayda kullanılan balta ile otomatik tüfek ve mermiler ele geçirildi.

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