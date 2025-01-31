Çorum'da Soğuk Hava ve Kırağı Etkisi

Çorum'da Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, son günlerde etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, bitkilerde ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Yaşamı Olumsuz Etkileyen Soğuk

Bu soğuk hava sonucunda, park ve caddelerdeki çeşmelerin muslukları buz tuttu. Ayrıca, yoğun sisin etkili olduğu ilçede, dışarıda yapılan aktiviteler zorlaşırken, aracını park eden sürücüler de zor anlar yaşayabiliyor.

Sungurlu'daki bu olumsuz hava koşulları, tarım alanlarında da kaygılara neden oluyor. Tarım uzmanları, kırağının tarım ürünleri üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gözlemliyor.