Çorum'da Sözlü Kötü Muamele: 2 Pazarcının Tezgahı 2 Hafta Kapandı

Çorum'da Cumartesi Pazarı'nda müşteriye sözlü kötü davranışta bulunduğu tespit edilen M.G. ve G.B.'nin tezgahları 2 hafta süreyle faaliyetten men edildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 14:44
Denetim ve tespit

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Cumartesi Pazarı'ndaki denetimleri sırasında pazarcı M.G. ve G.B.'nin müşteriye sözlü kötü davranışta bulunduğu tespit edildi.

İdari işlem

Durum, Zabıta Müdürlüğünce tutanak altına alınıp cezai işlem için İl Encümeni'ne sevk edildi. Encümen değerlendirmesi sonucunda, iddia edilen davranışlar nedeniyle ilgili pazarcıların tezgahlarının 2 hafta süreyle faaliyetten men edilmesine karar verildi.

Uygulama ve ilan

Kararın ardından Zabıta ekipleri, tezgahların bulunduğu alanı bariyerle çevirdi ve alana şu yazılı afişi astı:

Bu tezgah, tüketiciye karşı sözlü kötü muamelede bulunulması nedeniyle Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliği'nin 26/b maddesine istinaden Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir.

Belediyenin açıklaması

Açıklamada, "Pazarlarımızda güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Vatandaşımızın da dürüst esnafımızın da hakkını korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

