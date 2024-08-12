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Çorum'da Suç Aydınlatma Oranı %96'ya Ulaştı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentteki emniyet çalışmalarıyla suç aydınlatma oranının %96 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:25
Çorum'da Suç Aydınlatma Oranı %96'ya Ulaştı

Çorum'da Suç Aydınlatma Başarısı

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarını değerlendirdi. Vali Dağlı, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda, suç aydınlatma oranının %96'ya ulaştığını ifade etti.

Asayiş Çalışmaları ve Elde Edilen Başarılar

Bir yıl süreyle emniyet ve jandarma birimleri tarafından 21 bin 913 olaya müdahale edildiğini belirten Dağlı, bu olaylardan 20 bin 733'ünün başarıyla aydınlatıldığını söyledi. Vali, Çorum'da 60 binin üzerinde devriye ve denetim gerçekleştirildiğini kaydetti.Cezalar ve Uyuşturucu ile Mücadele

Yapılan denetimlerde 558 ruhsatsız tabanca, 550 av tüfeği ve 221 kuru sıkı tabanca ele geçirildiğini aktaran Dağlı, trafik denetimlerinde ise toplam 1 milyon 181 bin 873 aracın kontrol edildiğini, bunlardan 308 bin 518'ine para cezası kesildiğini, 4 bin 180 aracın da trafikten men edildiğini dile getirdi.

Kaçakçılık ve Narkotik Mücadelede Etkili Adımlar

İç Anadolu Bölgesi'ndeki illerle işbirliği yaparak kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele edildiğini açıklayan Vali Dağlı, son bir yılda Çorum'da farklı türlerde 22 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 93 bin 417 sentetik ecza, 1 milyon 444 bin makaron ve 9 bin 193 litre sahte içki ele geçirildiğini vurguladı.

Terörle Mücadele İle Güvenlik Sağlama

Terörle mücadele kapsamında ise 39 FETÖ ve 49 DEAŞ üyesinin tutuklandığını aktaran Dağlı, düzensiz göçmenler hakkında da 596 işlem yapıldığını ekledi.

Son Gelişmeler ve İfadeler

Toplantıda, bir gazetecinin 6 Haziran'da yaşanan bir olayla ilgili sorusuna yanıt veren Vali Dağlı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'dan bilgi alarak, söz konusu şahısların kaçak yollarla yurtdışına çıktığını bildirdi. Dağlı, “Onlar yurt dışına çıktılar, bir daha da girmeleri mümkün değil.” dedi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı (ortada), Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde...

Çorum Valisi Zülkif Dağlı (ortada), Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı (ortada), Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde...

Çorum Valisi Zülkif Dağlı (ortada), Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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