Çorum'da Suç Raporu: Dolandırıcılık Suçlarında Artış ve Arabuluculuk Uygulamaları

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş, 2024’teki Suç Raporunu Açıkladı

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2024 yılında yürütülen adli çalışmaları değerlendirdi ve kentte gözlemlenen suç trendleri hakkında bilgiler sundu. Bektaş, 2024’te 26 bin 500 soruşturma dosyası açıldığını, bunun bir önceki yıla göre %5 artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, soruşturma dosyalarının %99’unun sonuçlandığını kaydederek, bu durumun Çorum’da adalet hizmetlerinde tarihi bir rekor olduğunu ifade etti.

Dolandırıcılık Suçları Korkutucu Bir Şekilde Artıyor

Bektaş, Çorum'da geçen yıl en çok dolandırıcılık suçlarının arttığını ve bu durumun kaygı verici olduğunu aktardı. Dolandırıcıların, 'Ben hakimim, savcıyım, polisim, valiyim' diyerek insanları aradığını ve yüksek meblağlar talep ettiğini belirterek, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gerçek kamu görevlilerinin bu şekilde arama yapmayacağını sözlerine ekledi.

Arabuluculuk Sisteminin Başarısı

Arabuluculuk uygulamalarının, mahkemeye gitmeden birçok davanın çözülmesine yardımcı olduğunu ifade eden Bektaş, uzlaşmaya tabi soruşturma dosyalarında %91 oranında uzlaşma sağlandığını ve 1500 dosyanın mahkemeye gitmeden çözüldüğünü aktardı. Bektaş, bu durumun toplumda barışma ve helalleşme isteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Narkotik Suçlarla Mücadele

Daha sonra Narkotik suçlarla mücadelenin etkin olduğuna dikkat çeken Bektaş, 2024'te uyuşturucu ticareti ile ilgili 375 dosya açıldığını, kullanma ile ilgili ise 1196 kişi hakkında 1472 dosya oluşturulduğunu belirtti. Bektaş, bu rakamların Çorum'un diğer illerle kıyaslandığında düşük olduğunu belirtti.

Yeni İcra Dosyaları ve Altyapı Çalışmaları

Çorum'da 2024'te 31 bin 583 yeni icra dosyası açıldığı ve 161 bin 853 icra dosyası ile ilgili işlemlerin devam ettiğini kaydeden Bektaş, hizmet kalitesini artırmak için yapılan iyileştirmelerin önemine dikkat çekti. Personelin daha verimli çalışabilmesi için çeşitli fiziki düzenlemeler yapıldığını ve ek hizmet binası projesinin ihale aşamasına geldiğini sözlerine ekledi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.