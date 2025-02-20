Çorum'da Sürdürülebilir Yaşam ve Kent Çalıştayı Düzenlendi

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda sürdürülebilir yaşam için yol haritası belirlenecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:07
Çorum'da Sürdürülebilir Yaşam ve Kent Çalıştayı Düzenlendi

Çorum'da Sürdürülebilir Yaşam ve Kent Çalıştayı Gerçekleştirildi

Çorum'da, Sürdürülebilir Yaşam ve Kent: Çorum çalıştayı başarıyla düzenlendi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalıştayın açılışında marka şehir ve akıllı şehir kavramlarının merkezinde sürdürülebilirlik anlayışının bulunduğunu vurguladı.

Çalıştayın Amacı ve Hedefleri

Aşgın, çalıştayın amacı doğrultusunda kentin yönetiminde söz sahibi kurumların görüşlerini değerlendirerek Çorum'da sürdürülebilir yaşam için gerekli adımları belirleyeceklerini ifade etti. Aşgın, "Çalıştaydan çıkacak nihai rapor bizim için adeta bir ev ödevi olacak. Hangi birimimizin ne yapacağını, nasıl yapacağını, hangi imkanlarla yapacağını belirleyeceğiz. Çorum'u el birliği, gönül birliği ile çok daha güvenli, çok daha sürdürülebilir bir şehir haline getireceğiz." dedi.

Hitit Üniversitesi'nden Destek

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitenin birikimini Çorum Belediyesi ile birleştirerek bu ilk çalıştayı düzenlemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Öztürk, "Çalıştaydan insana dokunacak ve çevreyi geliştirecek politikalar oluşturacak bir rapor çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Çorum'un Geleceği İçin Yeni Yaklaşımlar

Öztürk, Çorum'un kapasitesinin yüksek olduğunu belirterek, her yıl belirli bir tema üzerinden kalıcı çözümler geliştirecektir. Gelecek yıllarda su, yoksulluk ve kapsayıcılık gibi konular üzerinde odaklanacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarının önemini vurgulayarak, bu hedeflerin Türkiye'nin kalkınma stratejileri ile entegre edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İşbirliği ve Katılımcılık

Çalıştayda 46 birimden 94 kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Temsilciler, 17 kalkınma hedefini 7 masada tartışarak çözüm önerileri geliştirmeye başladı. Masalardan elde edilen notlar, çalıştay raporu olarak derlenecek.

Büyüyen ve gelişen bir şehir olma yolundaki Çorum, bu çalıştay ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde önemli adımlar atmaya devam ediyor.

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