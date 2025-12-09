Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı

Karaca köyü mevkiinde meydana geldi

Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Karaca köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çıkan tankerin yan yattığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan araç 06 D 3918 plakalı tır olup, olayda sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ve ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

TIRDAN GÖRÜNTÜ