Çorum'da tanker devrildi: 1 yaralı

Çorum Karaca köyü mevkiinde yoldan çıkan 06 D 3918 plakalı tanker yan yattı; sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:15
Karaca köyü mevkiinde meydana geldi

Çorum'un Merkez ilçesine bağlı Karaca köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çıkan tankerin yan yattığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan araç 06 D 3918 plakalı tır olup, olayda sürücü yaralandı. Olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ve ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

