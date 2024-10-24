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Çorum'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Destek Modelleri Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Çorum'da üretim planlaması ve desteklerin artırılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:08
Çorum'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Destek Modelleri Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Yeni Üretim Planlaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görevli Ebubekir Gizligider, Çorum'da düzenlenen "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modelleri" tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gizligider, sistemin en büyük avantajı olan öngörülebilirlik sayesinde çiftçilerin üretim sürecine yönelik net bilgilere ulaşacağını vurguladı.

Tarımsal Üretimde Devrim Niteliğinde Yenilikler

Gizligider, Türkiye'nin ulaşım, sağlık ve güvenlik alanlarında kaydettiği ilerlemelerin yanı sıra tarımı da güçlendirmek için yeni bir destek modeli geliştirdiklerini belirtti. "Devlet aklıyla hazırlanan bu model, sürdürülebilir üretim için kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı. Çiftçilerin geçmişte yaşadığı belirsizliklerin sona ereceğini ifade eden Gizligider, "Kimin nerede neyi ne kadar üreteceğini planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Nüfus Artışı ve Tarımsal Üretim İhtiyacı

Dünya nüfusunun son 50 yılda iki katına çıkmasının önümüzdeki yıllarda daha fazla üretim planlaması gerektireceğini vurgulayan Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin tarımsal gayrisafi yurt içi hasılasıyla dünya sıralamasında 10. sırada, Avrupa'da ise 1. sırada yer aldığını belirtti. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı göz önünde bulundurularak Türkiye'nin bu programı bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Çiftçilere Yönelik Güçlendirilmiş Destekler

Gizligider, desteklerin 3 kat, bazı bölgelerde ise 4 kat artacağını belirterek, "Ortak çalışmalara ve belirli bölgelerde tarımsal üretimin artırılmasına yönelik çabalara yön vermeyi umuyoruz." dedi. Ayrıca, 165 tarımsal desteği sadeleştirerek 12 ana destek türüne indirdiklerini vurguladı.

Bakan Yardımcısı, su kaynaklarının kullanımına dikkat çekerek, çiftçilerin su kullanımında sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemelerini önerdi. İki yıl boyunca işlenmeyen arazilerin kiralanarak tekrar tarıma kazandırılacağını dile getirdi.

Kadın ve Gençlere Özel Destekler

Gizligider, hayvancılık alanında kadınlar ve gençler için özel desteklerin sunulacağını açıkladı. Destek miktarlarının artırıldığını da belirten Gizligider, aile işletmeleri için bu desteğin önemli bir gelir kaynağı olacağını belirtti. Toplantının basına kapalı bölümünde, üreticilerin soru ve önerilerini dinleyerek taleplerine yanıt verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modelleri" tanıtım toplantısı için geldiği Çorum'da, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nün çalışmalarını inceledi.

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