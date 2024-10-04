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Çorum'da Tartışma Kanlı Bitti

Çorum'da yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, üç kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:43
Çorum'da Tartışma Kanlı Bitti

Çorum'da Kanlı Kavga

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen kavgada, iki grup arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda bir kişi yaralandı.

Olayın Detayları

İki grup arasındaki sözlü tartışma, Sinan K. ve oğlu Berkan K. ile Celal S. ve Efe Y. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu, Celal S. bıçaklı saldırıya uğradı ve başına aldığı darbe ile yaralandı. Ateş Açıldı

Olay sırasında Sinan K. tarafından tüfekle ateş açılması sonucu, park halinde bulunan dört araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Gözaltına Alınmalar

Celal S., sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, kavganın taraflarından üç kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay...

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay...

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay...

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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