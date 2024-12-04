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Çorum'da Telefon Dolandırıcılığı: İki Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Çorum'da emekli çifti yaklaşık 5 milyon lira dolandıran iki şüpheli İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:52
Çorum'da Telefon Dolandırıcılığı: İki Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Dolandırıcılık Vakası Çorum'da Ortaya Çıktı

Çorum'da, telefonla kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, M.Y. (64) ve eşi N.Y. (67) isimli emekli çifti yaklaşık 5 milyon lira dolandırdı. Olayın ardından, mağdurların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı.

Şüpheliler İstanbul'da Yakalandı

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) isimli dolandırıcılar, İstanbul'da teknik ve fiziki takibe alındı.

Operasyona Rağmen Kaçmaya Çalıştılar

Güvenlik güçleri, şüpheliler E.K. ve Ö.Ü'nün İstanbul'daki ikametgahlarına baskın yaptı. Operasyon sırasında, Ö.Ü. evinde yakalanırken, E.K. da kaldığı rezidanstan yan daireye kaçmaya çalışırken yakalandı.

Şüpheliler Çorum'a Gönderildi

Gözaltına alınan dolandırıcılar, gerekli işlemler için İstanbul'dan Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İşlemlerin devam ettiği bildirildi.

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