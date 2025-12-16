DOLAR
Çorum’da Tır Dorsesi Hafif Ticari Araca Devrildi: 2 Yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde tır dorsesinin hafif ticari araca devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 15:33
Sungurlu-Alaca kara yolunda kaza

Çorum’un Alaca ilçesinde, tırın dorsesinin hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Sinan Ç. yönetimindeki 19 ADP 327 plakalı tırın savrulan dorsesi, karşı yönden gelen Şaban G. idaresindeki 06 ERP 327 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Şengül G. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Şengül G., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

