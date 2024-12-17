Çorum'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da Trafik Kazası: Tır ile Otomobil Çarpıştı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen heyecanlandıran trafik kazasında, İlhan K. yönetimindeki 06 RHV 72 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında aynı yönde ilerleyen Cihan Ü. yönetimindeki 42 GV 512 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışmaları

Kazanın ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralı Sağlık Ekiplerine Teslim Edildi

Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın sebepleri ve detayları ile ilgili araştırmalar sürmektedir.