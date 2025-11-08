Çorum'da tırın çarptığı kadın ağır yaralandı

Kaza yerinde müdahale ve soruşturma

Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza, Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 BDU 31 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Kudret G.'ye çarptı. Kazada Kudret G. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN TIRIN ÇARPTIĞI KADIN AĞIR YARALANDI.