Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı'nda tırın çarptığı Kudret G. ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:58
Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın ağır yaralandı. Kaza, Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 BDU 31 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Kudret G.'ye çarptı. Kazada Kudret G. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

