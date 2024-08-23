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Çorum'da Tırla Çarpışan Otomobilde 4 Yaralı

Çorum'da tırla çarpışan otomobilde 4 kişi yaralandı, yol 4 saat boyunca ulaşıma kapandı, dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:11
Çorum'da Tırla Çarpışan Otomobilde 4 Yaralı

Çorum'da Tır Kazası

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki Arifegazili köyü yakınlarında meydana geldi.

Olay Detayları

Erol V. (49) yönetimindeki 60 AAC 192 plakalı otomobil, sürücüsü Özgür K. olan 19 KU 420 plakalı tırla çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin içerisindeki Merve V. (13), Sümeyra D. (25) ve Nurten V. (44) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu Çorum istikameti 4 saat boyunca trafiğe kapandı. Bu süre zarfında yol boyunca yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluştu. Olay yolu, dronla havadan görüntülenerek kaydedildi.

Sungurlu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara...

Sungurlu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum istikameti ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalan Çorum-Ankara kara yolunda 12 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.

Sungurlu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara...

Sungurlu'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum istikameti ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 saat ulaşıma kapalı kalan Çorum-Ankara kara yolunda 12 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.

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