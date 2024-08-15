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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 01:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 02:01
Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'daki Feci Kaza

Çorum'da, otomobilin ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Olay Yeri

Ali Esmer'in (38) kullandığı 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Hızla Müdahale

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın içinde sıkışan sürücü Ali Esmer'i kurtardı ve yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdılar.

Can Kaybı ve Cenaze İşlemleri

Kazada hayatını kaybeden Şaban Bulcun (53) ise hastanenin morguna kaldırıldı. Olay, bölgedeki trafik güvenliğiyle ilgili tartışmalara yol açtı.

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis...

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis...

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis...

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis...

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis...

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis...

Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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