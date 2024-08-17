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Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, olay anında yaşananlar ve sağlık durumu hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:01
Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da Kaza Detayları

Çorum'un Gazi Caddesi üzerinde gerçekleşen bir trafik kazasında, park halindeki araçlara çarpılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, 39 yaşındaki Muhsin K. yönetimindeki 06 DEU 838 plakalı otomobilin, önünde park eden 06 BBY 990 plakalı hafif ticari araca çarpmasıyla başladı.

Kazanın Seyri

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra yol kenarında bulunan bir yayaya çarptı. Kaza sırasında yaya olarak bulunan 44 yaşındaki Ömer Ç., ilk müdahale için sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma Çalışmaları

Kaza sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Muhsin K. ile 38 yaşındaki Lokman D.'yi kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Önemli Bilgi: Bu kazada yaralanan 3 kişinin nişan töreninden dönerken böyle bir kaza geçirdikleri öğrenildi.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum’da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

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