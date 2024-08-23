Çorum'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum'da Kaza: 3 Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 4. Sokak'ta yaşandı.

Olay Anı

Ayten A. yönetimindeki 19 AEJ 955 plakalı cip ile Kenan U. tarafından kullanılan 19 AEF 490 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan Arda U., Alçay U. ve Efsunnur A. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi.