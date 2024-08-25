Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum'da Devrilen Araçta 4 Kişi Yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşanan talihsiz bir trafik kazasında, 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olay, Enver Ö.'nün kullandığı 55 BOM 85 plakalı otomobilin Sungurlu-Kırıkkale kara yolundaki Çiftlik kavşağında refüje devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrasında durumun aciliyeti üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza neticesinde sürücü Enver Ö. ile araçta bulunan Sevim Gülçin Ö., Feryal Ö. ve Hilal Ö. yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.