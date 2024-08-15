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Çorum'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Otomobil, ağaca çarparak ağır hasar aldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 02:42
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 02:42
Çorum'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Feci Kaza: İki Kişinin Hayatı Kayıp

Çorum'da bir trafik kazası, bölgedeki vatandaşları derinden üzdü. Osmancık Caddesi yakınlarında, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 38 yaşındaki sürücü Ali Esmer ve yanında bulunan 53 yaşındaki Şaban Bulcun hayatını kaybetti.

Kaza Anı ve Olayın Görgü Tanıkları

Olay, Ali Esmer'in kullandığı 35 AKM 573 plakalı otomobilin Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı'nda yol kenarındaki bir ağaca çarpmasıyla meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada hayatını kaybeden Bulcun'un yanı sıra, yaralanan sürücü Esmer, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Esmer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler Morgda

Hayatını kaybeden Şaban Bulcun ve Ali Esmer'in cenazeleri, hastanenin morguna götürülerek gerekli işlemler için hazırlandı.

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