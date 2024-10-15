Çorum'da Trajik Olay: 2 Yaşındaki Çocuk Yatakta Ölü Bulundu

Çorum'da 2 Yaşındaki Çocuk Yatakta Ölü Bulundu

Çorum'un Bayat ilçesinde, 2 yaşındaki bir çocuk, evinde yatağında hareketsiz halde keşfedildi. Olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir konutta meydana geldi.

Ailenin durumu fark etmesiyle birlikte, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çocuğun durumunu kontrol etti.

Yapılan incelemede çocuk, ne yazık ki yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Olayın ardından çocuğun cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, aileye başsağlığı dilenmektedir.