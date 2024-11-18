DOLAR
34,49 -0,15%
EURO
36,42 -0,35%
ALTIN
2.863,9 -0,93%
BITCOIN
3.160.829,12 -2,24%

Çorum'da Trajik Yangın: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yangın sonucu anne ve 14 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:33
Çorum'da Trajik Yangın: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'da Yangın Faciası

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde yaşanan korkunç bir yangında, 36 yaşındaki Fatma Makineci ve 14 yaşındaki oğlu Kaan Mert Kaya hayatını kaybetti. Yangın, Şenyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında meydana geldi.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yerel saatlerde çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, kapı ve pencereyi kırarak alevlerin yükseldiği eve girdi. İçeride yaptıkları incelemede, anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde buldular.

Hayat Kurtarma Çabaları Yetersiz Kaldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Makineci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Kaan Mert Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hemen Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, Kaan Mert de kurtarılamadı.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Fatma Makineci'nin bir intihar mektubu bıraktığı ve evin çeşitli bölgelerine tiner dökerek ateşe verdiği tespit edildi. Bu acı olay, ilçedeki sakinler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Cenazeleri otopsi işlemleri için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Tepki: Gazeteciler 'Terörist' Olarak Gösteriliyor
2
Trump'ın Başkanlığı Fosil Yakıt Üretimini Artıracak mı?
3
Türkiye'nin G20 Ülkeleri ile İhracatı 100 Milyar Dolara Yaklaşıyor
4
Muş'ta Mobil Ekip, 27 Kırsal Okulu Onardı
5
BM Gazze Soykırımına Karşı Etkisiz Kalıyor
6
Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 6,500 Saka Kuşu Ele Geçirildi
7
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği