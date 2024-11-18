Çorum'da Trajik Yangın: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Çorum'da Yangın Faciası

Çorum'un Osmancık ilçesi'nde yaşanan korkunç bir yangında, 36 yaşındaki Fatma Makineci ve 14 yaşındaki oğlu Kaan Mert Kaya hayatını kaybetti. Yangın, Şenyurt Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında meydana geldi.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yerel saatlerde çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, kapı ve pencereyi kırarak alevlerin yükseldiği eve girdi. İçeride yaptıkları incelemede, anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde buldular.

Hayat Kurtarma Çabaları Yetersiz Kaldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Makineci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Kaan Mert Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hemen Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, Kaan Mert de kurtarılamadı.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Fatma Makineci'nin bir intihar mektubu bıraktığı ve evin çeşitli bölgelerine tiner dökerek ateşe verdiği tespit edildi. Bu acı olay, ilçedeki sakinler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Cenazeleri otopsi işlemleri için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.