DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.532.955,98 -0,51%

Çorum'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Halil Uysal hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:46
Çorum'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 59 yaşındaki Halil Uysal, tarlada çalıştığı sırada traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Deller köyünde gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetler sırasında, traktörün dere yatağına devrilmesiyle birlikte Uysal, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından durum, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan ekipler, Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, Uysal’ın cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 Aralık 2024: Gündem Özeti ve Önemli Gelişmeler
2
Bursa'da Hafif Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
3
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
4
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Faaliyetlerine Yeniden Başladı
5
FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Real Madrid ve Pachuca Karşı Karşıya
6
Girit'te Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Botun Batması: 5 Ölü, Kayıplar Var
7
Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Kalan 18 Kişi Kurtarıldı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak