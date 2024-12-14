Çorum'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 59 yaşındaki Halil Uysal, tarlada çalıştığı sırada traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Deller köyünde gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetler sırasında, traktörün dere yatağına devrilmesiyle birlikte Uysal, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından durum, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa süre içinde kaza yerine ulaşan ekipler, Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, Uysal’ın cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.