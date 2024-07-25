Çorum'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Trajedik Traktör Kazası

Çorum’un Tatar köyü ile Aksungur köyü arasında gerçekleşen bir traktör kazasında, sürücü Boran Eker (64) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Boran Eker yönetimindeki traktör, yol üzerinde devrildi. İhbarın ardından, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu Boran Eker olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Songül Eker (64) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini yaparak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Olayın Gelişimi

Kazanın ardından bölgedeki çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.