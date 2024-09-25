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Çorum'da Traktör ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir traktörle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:18
Çorum'da Traktör ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çorum'da Feci Kaza

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza Anının Detayları

Söz konusu kaza, Kırankışla köyü yakınlarında yaşandı. Mustafa K. tarafından yönetilen 19 BG 525 plakalı otomobil, Erol Ersan (70) idaresindeki 19 SA 519 plakalı traktörle çarpıştı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında otomobilde bulunan Hülya K. ve Nisa K. da bulunuyordu. İlk müdahale sonrası yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trajedinin Sonuçları

Maalesef, Erol Ersan hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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