Çorum'da Traktörle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çorum'da Trafik Kazası
Çorum’da, saman yüklü traktörle çarpışan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Çorum-Osmancık karayolu üzerinde Sarmaşa mevkiinde gerçekleşti.
Kaza Anı ve Sonrası
Dursun D. yönetimindeki 19 ND 505 plakalı otomobil, Gazi G. tarafından kullanılan 19 ADF 433 plakalı saman balyası yüklü traktörle çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralı Sürücü Kurtarıldı
Kaza sırasında aracında sıkışan otomobil sürücüsü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Çorum'da saman yüklü traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.