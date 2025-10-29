Çorum'da Türk Dünyası Abidesi Cumhuriyet'in 102. Yılında Törenle Açıldı

Çorum'da, Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında inşa edilen Türk Dünyası Abidesi törenle açıldı; Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuştu.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 21:27
Törene il protokolü ve siyasetçiler katıldı

Çorum Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünde inşa edilen Türk Dünyası Abidesi, Abide Kavşağı'nda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada Türk milletinin binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en köklü milletlerinden biri olduğunu vurguladı. Çalgan, Türklerin tarih boyunca 16 devlet kurduğunu ve bugün Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar "Ben Türküm" diyen devletlerin bulunduğunu söyledi.

Vali Çalgan, dünyada 250 ila 300 milyon Türk yaşadığını, akraba topluluklarla birlikte bu sayının 500 milyona yaklaştığını belirterek, "Bu, çok büyük bir güçtür. Biz bu gücü, geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığın hayrına kullanacağız." dedi.

Türkiye'nin uluslararası alandaki insani duruşuna dikkat çeken Çalgan, "Türk, dünyanın vicdanıdır. Dünyanın adaletinin timsalidir. Bunu geçmişte Bosna'da, bugün ise Gazze'de bir kez daha görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Türk Dünyası Abidesi'nin Türk milletinin köklü tarihini, birliğini ve bağımsızlık ruhunu simgelediğini anlattı. Aşgın, abidede 16 Türk devletinin bayrakları ve ay-yıldızın birlikte işlendiğini belirterek, eserin Cumhuriyet’in 102. yılında milli bilinç ve birlik ruhuna katkı sağlayacağını söyledi.

Aşgın, abidenin üstünde Osmanlı'ya kadar uzanan Türk devletlerini temsil eden bayrakların bulunduğunu, ay ve yıldız detayının ise şehitlerin al kanından aldığı renkle en üstte bir yakut gibi konumlandırıldığını ifade etti.

Törenin ardından kurdele kesildi ve şehitlerin ruhu için dua edildi. Etkinlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı İhsan Çıplak ve Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım da hazır bulundu.

