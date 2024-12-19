Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında dört kişi gözaltına alındı. Operasyon, Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi'nde şüpheli bir otomobilin durdurulmasıyla başladı.

Olayda, Fazlı Ç. (32) idaresindeki 19 ES 515 plakalı araçta yapılan aramada, 23,13 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Sürücü Fazlı Ç. ile birlikte araçta bulunan Sadık A., İbrahim Ö. ve Esranur D. gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, Sadık A.'nın uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile basit yaralama suçlarından, İbrahim Ö.'nün ise uyuşturucu kullanma ve ticareti suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezi amirliğine götürüldü. Ayrıca, sürücü Fazlı Ç.'ye çeşitli kural ihlallerinden 25 bin 974 lira para cezası uygulandı.