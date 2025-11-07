Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 736 Bin 217 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Jandarma, haftalık operasyonda yüz binlerce hap ele geçirdi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlar kapsamında ele geçirilen miktar ve koordinasyon ayrıntıları dikkat çekti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Laçin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, son bir haftada yürütülen operasyon ve aramalar sonucu 736 bin 217 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler A.Ö, A.E.A, U.A., N.U. ve C.C. olarak açıklandı. Gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen A.Ö, A.E.A. ve U.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; N.U. ve C.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'daki operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen kararlı çalışmanın bir parçası olarak kayda geçti.

ŞÜPHELİ ŞAHISLARIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ