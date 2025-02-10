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Çorum'da Vinç Sepetinin Düşmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:57
Çorum'da Vinç Sepetinin Düşmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 1 İşçi Yaralandı

Çorum'da inşaat halindeki Devlet Hastanesi'nde meydana gelen talihsiz bir kaza, işçi güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Olay, 60 yaşındaki işçi Davut Uysal ve 34 yaşındaki Bilal Y'nin vinç sepetinin içinde bulunduğu sırada meydana geldi. Halatın kopması sonucu sepet, üçüncü kat seviyesinden yere düştü.

Diğer işçiler, sepetteki kazayı görür görmez 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda ağır yaralanan işçiler, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak, Davut Uysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı Bilal Y'nin ise durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bu üzücü olay, iş güvenliği konusundaki önlemlerin tekrar gözden geçirilmesine gerek olduğunu gösteriyor.

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi...

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi...

Çorum'da hastane inşaatında vinç sepetinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

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