Çorum'da Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

Yaban Hayvanları İçin Gıda Desteği

Çorum'da, yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı dönemlerde, çeşitli yerlere ot ve yem bırakıldı. Çorum Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı sırasında yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere kuru mama ve kuşlar için yem bırakarak önemli bir destek sağladı.

Sıklık Tabiat Parkı'nda Yemleme Faaliyetleri

Sıklık Tabiat Parkı'ndaki fauna alanında yaşayan ceylan, geyik ve karacalar da unutmadan yiyecek ulaştırıldı. Oğuzlar ilçesinde ise Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik ve belediye personeli, ormanlık alana yem bıraktı.

Yaban Hayatının Korunması

Başkan Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelini etkileyen kış şartlarının yaban hayatına olumsuz etkiler yarattığını belirtti. İlçenin yaylalarının yaban hayatı açısından zengin olduğunu ifade eden Cebeci, "Amacımız yaylalarımızdaki hayvanları koruyarak onlara destek olmak ve hayatta kalmalarına yardımcı olabilmek. Bu doğrultuda yemleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz," dedi.

Cebeci ayrıca, bölgede yaban domuzu, kurt, tavşan, keklik ve karaca gibi hayvanların bulunduğunu, yemleme faaliyetlerinin yaban hayvanlarının yiyecek bulamayacağı dönemlerde devam edeceğini vurguladı.