Çorum'da Yabani Hayvanların İzlenmesi İçin Fotokapan Projesi

Çorum'da, yabani hayvanlar fotokapanlarla görüntülendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar, yaban hayvanlarının envanterini çıkarma amacı güdüyor.

Yaban Hayatı Raporu

Sistemin işleyişi sayesinde, şimdiye kadar çok sayıda geyik, karaca, kurt, ayı ve vaşak türleri görüntülendi. Valilik mütevazı açıklamasında, yaban hayatındaki artış ve azalışların kayıt altına alındığı belirtilirken, kaçak avcılık ile mücadele çabalarına da dikkat çekildi.

Vali Çalgan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Vali Ali Çalgan, ormanlık alanlarda kurulan fotokapanların amacının yalnızca hayvan sayısını takip etmek değil, aynı zamanda ekosistem dengesini korumak olduğuna vurgu yaptı. Çalgan, "Yaban hayatını koruma çabaları, biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlamak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak ve insan sağlığını korumak için gereklidir" dedi.

Ekosistem Sağlığının Önemi

Yaban hayatının korunmasının sadece belirli hayvan türlerini değil, tüm ekosistemin sağlığını korumak anlamına geldiğini belirten Çalgan, temiz su, verimli topraklar ve iklim dengesinin korunması gibi birçok faydayı beraberinde getirdiğini ifade etti. "Doğanın zenginliğini ve çeşitliliğini korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu çabalar sadece yaban hayatını değil, aynı zamanda kendi geleceğimizi de korumamızı sağlar" şeklinde konuştu.