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Çorum'da Yakınları Tarafından Alınmayan Yaşlı Kadın Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da hastanede tedavi edilen 91 yaşındaki yaşlı kadın, yakınları tarafından alınmayınca huzurevine yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:16
Çorum'da Yakınları Tarafından Alınmayan Yaşlı Kadın Huzurevine Yerleştirildi

Çorum'da Yaşlı Kadın Huzurevine Yerleştirildi

Çorum’da, 91 yaşındaki Miyase A, yakınlarının hastaneden almaya gelmemesi üzerine huzurevine yerleştirildi. Olay, Karadona köyünde yaşayan Miyase A'nın rahatsızlanmasının ardından köy sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile başladı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yaşlı kadını evinden alarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Miyase A'nın sağlık durumu stabil hale geldi. Ancak hastane görevlileri, Miyase A'nın yakınlarıyla iletişime geçtiğinde olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine hastane personeli, yaşlı kadının huzurevine yerleştirilmesi konusunda ikna çalışmaları yaptı. Polisin de desteğiyle, hastaneden alınan Miyase A, kentteki bir huzurevine yerleştirildi. Bu durum, sosyal hizmetlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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