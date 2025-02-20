Çorum'da Yangın Faciası: 93 Yaşındaki Alzheimer Hastası Adam Hayatını Kaybetti

Çorum'da Yangın Faciası

Çorum'un Kalehisar köyünde meydana gelen trajik bir olayda, 93 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Topal, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın ve İhbar Süreci

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Topal'a ait evde yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine, köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının Sonrası ve Olayın Gelişimi

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra evin içine girdiklerinde, ne yazık ki Topal’ın cansız bedenine ulaştılar. Yangın sonucu ev, kullanılamaz hale geldi.

Cenaze İşlemleri

Alzheimer hastası olan Mustafa Topal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da alzaymır hastası yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da alzaymır hastası yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.