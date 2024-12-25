Çorum'da Yangın: İtfaiye, Mahsur Kalan İki Kişiyi Kurtardı

Çorum'da Yangın Olayı

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 56. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana gelen yangında, 4. katta mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangının Sebebi ve Müdahale

Binanın sığınak kısmında eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede apartmanı dumanla kapladı. Yangının bildirilmesi üzerine, olay yerine derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur Kalanlar ve Kurtarma Operasyonu

Yangın sırasında 4. kattaki dairenin balkonunda mahsur kalan Satılmış Y. ve Menekşe Y., itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen Satılmış Y., ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, Menekşe Y. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın Sonrası Hasar

Yapılan müdahalelerle söndürülen yangında, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin başarılı çalışması, olası bir faciayı önlemiş oldu.

Çorum'da yangın çıkan apartmanın 4. katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çorum'da yangın çıkan apartmanın 4. katında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.