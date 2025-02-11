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Çorum'da Yaralı Baykuş Kurtarıldı: Tır Şoförü İyi Kalpli Davranışıyla Takdir Topladı

Çorum'da bir tır şoförü, yaralı bulduğu baykuşu kurtararak tedavi ettirdi. Hayvan, müşahede altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:29
Çorum'da Yaralı Baykuş Kurtarıldı: Tır Şoförü İyi Kalpli Davranışıyla Takdir Topladı

Çorum'da Yaralı Baykuş Kurtarıldı

Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunda yaralı halde bulunan bir baykuş, iyi kalpli bir tır şoförü tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, bir tır şoförü, Samsun-Ankara kara yolunun Sungurlu ilçesi yakınlarında, yol kenarında yaralı bir baykuş buldu. Hemen harekete geçen şoför, baykuşu Sungurlu Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Belediyede görevli veteriner hekim, baykuşun muayenesini gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmede, hayvanın sağ kanadında kırık olduğu belirlendi. Yaralı baykuş, burada tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu olay, hayvanlara karşı duyarlılığın ve sokak hayvanlarını koruma bilincinin arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunda yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

Çorum'da, Ankara-Samsun kara yolunda yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı.

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