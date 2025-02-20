Çorum'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Gözaltı

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynadığı ve oynattığı belirlenen E.Ş, T.G, C.Y, Ş.B. ve S.Y isimli şahısları takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilere ait 7 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili olarak çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, bu 5 şüphelinin yasa dışı bahis üzerinden yaklaşık 9 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi.