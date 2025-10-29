Çorum'da yıldırım isabeti sonrası Celilkırı'da ev yangını söndürüldü

Olay ve müdahale

Çorum'un Celilkırı köyünde, Halil D.'ye ait iki katlı eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

