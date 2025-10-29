Çorum'da yıldırım isabeti sonrası Celilkırı'da ev yangını söndürüldü

Çorum Celilkırı'da Halil D.'ye ait iki katlı eve yıldırım isabet etti. İtfaiye yangını söndürdü; çatı ve ikinci kat kullanılamaz hale geldi, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 10:22
Çorum'da yıldırım isabeti sonrası Celilkırı'da ev yangını söndürüldü

Çorum'da yıldırım isabeti sonrası Celilkırı'da ev yangını söndürüldü

Olay ve müdahale

Çorum'un Celilkırı köyünde, Halil D.'ye ait iki katlı eve yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında evin çatısı ile ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çorum'da yıldırım isabet etmesi sonucu iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü — Enkazda Arama Kurtarma Sürüyor
2
Ukrayna, Nadir Toprak Elementleri Anlaşması için ABD ile İstişarelere Başladı
3
TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul Bütçesi ve Filistin Konuları Tartışıldı
4
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan anlamlı ziyaret
5
Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (102'nci Yıl)
6
Bakü'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Törenlerle Kutlandı
7
Sındırgı'da 29 Ekim Coşkusu: Deprem Bölgesinde Cumhuriyet Mesajı

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar