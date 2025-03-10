Çorum'da Yiyecek Arayan Vaşak Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Çorum'un Kargı ilçesinde bir vaşak, evin bahçesinde yiyecek ararken güvenlik kameralarına yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:32
Çorum'da Yiyecek Arayan Vaşak Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Çorum'un Kargı İlçesinde Vaşak Görüntülendi

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çakırlar köyü İkitaş mevkisinde, Farul Dal'ın evinin bahçesine gelen bir vaşak, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yiyecek aramak amacıyla evin etrafında dolaşan vaşak, dikkat çekici bir şekilde ev sahibinin bahçesine kadar girdi.

Vaşak Siren ile Uzaklaştı

Bölgedeki vahşi hayvanları caydırmak için sirene sahip olan ev sahibi, sistemin çalışmasıyla vaşağın bahçeden uzaklaştığını gözlemledi. Olay, köyün güvenlik kamerasınca kaydedilirken, vaşak doğal yaşamın bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekti.

Yiyecek ararken köye kadar ulaşan vaşak, bölge sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'un Kargı ilçesinde yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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